Am 2. März 2014 stirbt Firmengründer Albert Sefranek im Alter von 93 Jahren. Mehrere hundert Menschen nehmen damals bei der Trauerfeier Abschied vom Gründer der MUSTANG Jeans. Der Hohenloher hatte zahlreiche Auszeichnungen, wie die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg in Gold und die Staufermedaille, erhalten. Bereits 1974 war Sohn Heiner Sefranek in das Unternehmen eingetreten, in bis dahin dritter Inhabergeneration.