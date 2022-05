Mit Sonderführungen und Aktionen beteiligen sich morgen zahlreiche Museen in der Region Heilbronn-Franken am internationalen Museumstag. Sonderführungen und Mitmachaktionen bieten zum Beispiel das Hällisch-Fränkische Museum in Schwäbisch Hall oder die Häuser der Sammlung Würth in Künzelsau und Schwäbisch Hall an. Auch in Wertheim oder Forchtenberg haben Museen geöffnet, ebenso die Museen in Bad Wimpfen. Dort sind am Wochenende auch die Aktionstage Roter Turm mit einem mittelalterlichen Lager.