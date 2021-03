Die Museen Würth in Künzelsau (Hohenlohekreis) wollen am Montag wieder öffnen. Besucher müssen sich vorher anmelden. Seit November durften Kunstliebhaber nicht mehr in die Ausstellungen. Solange die Sieben-Tage-Inzidenz im Hohenlohekreis zwischen unter 100 liegt, ist die Öffnung der Museen für Besucher mit Voranmeldung erlaubt. Unter diesen Bedingungen sind das Museum Würth und das Museum Würth 2 täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Beide Häuser haben neue Ausstellungen eingerichtet, heißt es in einer Mitteilung. Geschlossen bleiben die Kunsthalle Würth und die Johanniterkirche in Schwäbisch Hall.