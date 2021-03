per Mail teilen

Nach einer monatelangen Schließung sind am Dienstag das Museum im Deutschhof und die Kunsthalle Vogelmann in Heilbronn mit Voranmeldung wieder für das Publikum geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie ist die Zahl der Besucher begrenzt. Zum zehnjährigen Bestehen gastiert in der Kunsthalle Vogelmann die Sammlung der Johannesburg Art Gallery mit Werken unter anderem von Monet oder Picasso.