Nadine Strauß ist Dertingerin mit Leib und Seele und sorgt als Hobbyautorin dafür, dass das "Dertingerisch" auch erhalten bleibt.

Ganz oben – am nordöstlichsten Zipfel von Baden-Württemberg – da liegt direkt in der Nähe von Wertheim: Dertingen (Main-Tauber-Kreis). Im 900 Einwohner zählenden Weinort an der Romantischen Straße, da wird die unterfränkische Mundart gesprochen und gepflegt.

Gleich drei Dialekt-Büchlein hat Nadine Strauß geschrieben, dazu kamen sogar noch zwei Hörbücher – mit insgesamt über 1.000 Dertinger Mundart-Begriffen. Dazu kommen Rezepte, Lieder und Sprichwörter.

Überhaupt ist Schreiben eine große Leidenschaft der Industriekauffrau. Ihr allererstes Buch hatte aber mit Mundart gar nichts zu tun sondern mit ihrer Faszination fürs Reisen und die Kaiserin Sisi – entstanden ist eine Biografie mit Reiseführer. Derzeit hat Nadine Strauß auch schon ihr nächstes Projekt am Start – ein Kinderbuch in Mundart – und das spielt diesmal sogar in ihrem geliebten Heimatort Dertingen.