Bei den Baden-Württembergischen Literaturtagen in Öhringen haben gestern rund 80 Besucher "Mundart und Musik" besucht. Dort trat der Hohenloher Musiker und Geschichtenerzähler Peter Botsch auf.

"Hohenlohisch für Anfänger und Fortgeschrittene". Wer sich da angesprochen fühlte oder einfach nur gut unterhalten werden wollte, war am Sonntag im Blauen Saal in Öhringen genau richtig: In der SWR4-Reihe "Mundart und Musik" trat Peter Botsch auf, Mitglied der Hohenloher Mundartband "Annâweech" – präsentiert vom SWR Studio Heilbronn.

Für Bauch, Kopf, Herz und Seele

Peter Botsch, sonst auch als Mitglied der Hohenloher Mundart-Band "Annâweech" unterwegs, zeigt seine sensible, nachdenkliche und durchaus auch kritische Hohenloher Seite. Er spricht damit Bauch, Kopf, Herz und Seele an.

Bereits vor drei Jahren begeisterte der liebenswerte Mundart-Poet das Publikum auf der Landesgartenschau in Öhringen, ebenfalls bei "Mundart und Musik". Schon damals legte er den Finger in die kleinen und großen Wunden des menschelnden Alltags.

Weltpremiere "Hamballe" im Programm

Für Sonntag hatte Botsch wieder ein neues Lied zu Papier gebracht – eine Weltpremiere erwartete die Zuschauer also, die es begeistert aufnahmen: ein Stück über das Wahrzeichen der Öhringer, den "Hamballe". "Einer, der auch bei Regen seine Blumen gießt", scherzt der Dialekt-Barde.

Botschs Talente sind vielseitig und die Themen liegen für ihn quasi auf der Straße – oder er findet sie beim Blick in den Spiegel: "der Mann" beispielsweise, so Botsch. Frauen verstehe er einfach nicht. So singt er auch mit Leidenschaft über den "klone Moa", den kleinen Mann, der meist die Zeche zahlen muss.