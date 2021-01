Im SWR4 Regionencheck Mundart ging es auch an den "Nordpol". So nennt man sich in Wertheim-Dertingen. Denn der kleine Weinort ist der nördlichste Punkt in ganz Baden-Württemberg und dort spricht man unterfränkisch.

Unmittelbar an der Grenze zu Bayern, direkt an der Romantischen Straße, liegt Dertingen (Main-Tauber-Kreis), wo man einen ganz speziellen Dialekt pflegt. Der Großteil der 900 Dertinger spricht nämlich unterfränkisch und das auf badischem Gebiet. In dem Ort ist man stolz auf den Dialekt. Und für alle, die gerne mitreden wollen, gibt es sogar drei Wörterbücher für die Dertinger Mundart. Verfasst hat sie Nadine Strauß - und das ganze Dorf hat mitgeholfen - an die 1.000 Dialekt-Begriffe sind so zusammengekommen.