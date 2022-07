Mülltonnen werden wieder planmäßig geleert

per Mail teilen

Im Hohenlohekreis werden Restmüll- und Biotonnen laut Abfallwirtschaft Hohenlohekreis wieder planmäßig geleert. Zuvor gab es teils Verzögerungen, so Geschäftsführer Sebastian Damm. Aufgrund von personellen Ausfällen, aber auch durch hitzebedingte Fahrzeugausfälle wurden in den letzten zwei Wochen nicht alle Mülltonnen geleert. Damm sagte weiter, das sie die Situation wieder soweit im Griff haben und alle Tonnen wieder planmäßig abgeholt werden. Die Abfallwirtschaft hatte dazu aufgerufen, nicht geleerte Tonnen am Straßenrand stehen zu lassen, damit sie später geleert werden konnten.