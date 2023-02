Das Bundeskartellamt hat der Großmolkerei Müller eine Teilübernahme von Campina erlaubt. Es gibt allerdings Auflagen. Die Auswirkungen auf das Heilbronner Werk sind unklar.

Das Deutschlandgeschäft der holländischen FrieslandCampina-Gruppe mit einer Molkerei in Heilbronn darf von der Großmolkerei Theo Müller übernommen werden. Das hat das Bundeskartellamt am Mittwoch entschieden. Die Wettbewerbsbehörde hat den Unternehmen jedoch Auflagen erteilt. So müssen Milchreis und Milchgetränke der Marke Landliebe als Lizenz an andere Hersteller vergeben werden. Die Marke Landliebe geht an Müller, die Marke Tuffi muss an eine dritte Molkerei verkauft werden.

Milchreisproduktion nur kleiner Teil in Heilbronn

Die Auswirkungen auf das Heilbronner Werk mit mehr als 400 Beschäftigten sind noch unklar. Der Lizenznehmer könnte die Milchreisproduktion verlagern. Diese macht aber nur einen geringen Teil der Produktion aus.

Und so macht sich Campina-Betriebsrat Achim Steinbach kaum Sorgen um den Standort Heilbronn, wie er dem SWR sagte: "Wir haben die Hoffnung, dass wir wieder eine deutlich bessere Auslastung bekommen. Dass wir auch die Produktion wieder hochfahren können."