Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Heilbronn erneut mehrere Mülleimer und Müllcontainer angezündet. Auf dem Schulhof eines Gymnasiums brannten drei Müllcontainer. Bereits am Dienstagabend wurden dort Mülleimer angezündet. Außerdem brannten in der Nacht zum Donnerstag noch zwei Mülleimer, unter anderem an einer S-Bahnhaltestelle. Die Feuerwehr war laut Polizei schnell vor Ort und konnte die Brände löschen. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang. Es werden Zeugen gesucht.