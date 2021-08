Die Polizei wird in der Region Heilbronn-Franken in letzter Zeit immer öfter zu illegalen Müllhaufen in den Wäldern gerufen. Sie vermutet eine Masche und hofft auf Zeugenhinweise. Von Hausmüll über Autoreifen bis hin zu Bauschutt wird alles Mögliche an Müll in die Wälder geworfen, heißt es vom Polizeipräsidium Heilbronn. Selbst vor Schutzgebieten machen die Umweltsünder dabei keinen Halt. Die Polizei vermutet, dass unbekannte Bauherren die Entsorgung kostengünstig anbieten und die Renovierungsabfälle dann einfach illegal im Wald abkippen. Möglich, dass die Auftraggeber oftmals gar nicht wissen, dass ihr Müll nicht fachgerecht entsorgt wurde.