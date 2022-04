Müll entlang der Autobahnen: Diese Probleme macht er in Baden-Württemberg

per Mail teilen

Jährlich werden an Autobahnen im Südwesten rund 500 Tonnen Müll illegal entsorgt. Die Kosten dafür landen auch beim Steuerzahler.

Laut Autobahn GmbH sind die wachsenden Müll-Mengen entlang der Autobahnen ein weit verbreitetes Problem. Roland Schmidt ist Leiter der Autobahnmeisterei in Öhringen (Hohenlohekreis). Sein Team ist zuständig für die A6 zwischen dem Weinsberger Kreuz und der Landesgrenze zu Bayern.

"Der Müll auf der A6 nimmt stetig Jahr für Jahr zu. Wir müssen am Wochenende und Wochenanfang im Streckendienst mehr Personal einsetzen."

Auf dem Gelände der Autobahnmeisterei stehen Container, in denen der Abfall gesammelt wird. Später kommen Entsorgungsunternehmen und holen ihn ab. Neben normalem Reisemüll und Reifenresten finden sich auch Bauschutt, Elektro-Schrott und anderer Abfall im Innern der Container.

Kleinere Parkplätze sind "Müll-Hotspots"

Gerade kleinere Parkplätze, die unbeleuchtet sind oder wo das Gebüsch nah an der Fahrbahn ist, sind besonders betroffen von ungewollten Entsorgungen. "Wir sprechen hier von schwarzen Löchern", sagt Roland Schmidt.

500 Tonnen wilder Müll entlang der Autobahnen im Südwesten

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest ist für über 1.000 Autobahnkilometer in Baden-Württemberg, in Teilen von Hessen und von Rheinland-Pfalz zuständig. Die Entsorgungskosten für Reisemüll liegen bei rund 2 Millionen Euro pro Jahr. Die Abfallmenge gibt das Unternehmen mit rund 5.000 Tonnen jährlich an. Dazu kommen 500 Tonnen wild entsorgter Müll entlang der Strecken und auf den Rastplätzen.

Obwohl für Wertstoffe auf den bewirtschafteten Tank- und Rast-Anlagen größtenteils eigene Behältnisse aufgestellt sind, um ein Recycling zu ermöglichen, finden sich Wertstoffe leider zu größeren Teilen auch im Restmüll, beklagt Petra Hentschel, Sprecherin Autobahn GmbH Niederlassung Südwest.

Roland Schmidt wünscht sich, dass die Leute den Müll auf den Parkplätzen in den vorgesehenen Eimern und Behältern entsorgen und nicht einfach auf den Bänken oder im Gebüsch liegen lassen.

Verklebte Schilder, Hinterlassenschaften der Fan-Busse

Wenn die Busse mit den Sportfans wieder alle auf der Strecke sind, erwartet Roland Schmidt noch mehr Müll auf den Parkplätzen - vor allem Flaschen und Dosen. Ein Problem seien für die Autobahnmeistereien außerdem schon seit Jahren die vielen Aufkleber der Fans auf den Schildern. Teilweise seien Schilder so stark beschädigt, dass sie ausgetauscht werden müssen. Die Reinigung sei sehr aufwendig - und teuer für den Steuerzahler.

