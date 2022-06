MS experimenta ankert diese Woche am ehemaligen BUGA-Gelände

Das Wissenschaftsschiff MS experimenta ankert in dieser Woche am Ufersteg des ehemaligen BUGA-Geländes in Heilbronn. Die Welt des Wissens auf dem Wasser entdecken und spielerisch Wissenschaft erleben, das ist das Ziel der MS experimenta, die seit Dienstag bis kommenden Sonntag in Heilbronn vor Anker liegt. An Bord des 105 Meter langen Schiffs gibt es eine Ausstellung mit 25 Mitmachstationen, ein Laborbereich für Experimente und einen Mini-Dome. Unter einer aufblasbaren 360-Grad-Kuppel erfahren Filmfans unter anderem, wie das Leben und Arbeiten auf der Raumstation ISS funktioniert. Der Eintritt auf der MS experimenta ist frei, eine Platzreservierung ist allerdings erforderlich.