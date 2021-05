Fit in Corona-Zeiten: Mountainbiken mit Joe und Jens im Heilbronner Stadtwald

SWR-Reporter im Selbstversuch Fit in Corona-Zeiten: Mountainbiken mit Joe und Jens im Heilbronner Stadtwald

Gesund und fit durch den Frühling – das geht auch in Corona-Zeiten. Zwar müssen Vereine und Fitnessstudios mit Einschränkungen kämpfen. Aber was immer geht in Heilbronn-Franken und anderswo, ist Fahrradfahren.