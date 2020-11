per Mail teilen

Ein Motorradfahrer hat sich am Dienstagabend auf der A6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) eine Verfolgungsjagd mit einem Streifenwagen geliefert. Laut Polizei hatte der Motorradfahrer auf der Autobahn die Beamten überholt, sich provokativ zu ihnen umgedreht und war mit weit über 220 Kilometern pro Stunde davongerast, obwohl die Höchstgeschwindigkeit auf 100 begrenzt war - im Baustellenbereich sogar nur auf 80. Die Polizei setzte zur Verfolgung an, brach dann aber ab, um niemanden zu gefährden. Kurze Zeit später wurde der 20-Jährige auf der Neckartalbrücke in Heilbronn gefasst. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, das Motorrad wurde beschlagnahmt.