Motorradfahrer bei Öhringen tödlich verunglückt

Ein Motorradfahrer ist am Samstag auf einer Landstraße bei Öhringen in den Gegenverkehr geraten. Der Mann starb noch am Unfallort. Die Hintergründe sind unklar.

Am Samstagabend ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 1045 bei Öhringen (Hohenlohekreis) ums Leben gekommen. Der 57-Jährige kam nach Polizeiangaben aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem Auto zusammen. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Autofahrerin bleibt unverletzt Die Landstraße war auf Höhe Öhringen-Ohrnberg für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die 25-jährige Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei auf rund 20.000 Euro geschätzt.