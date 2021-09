per Mail teilen

Bei einem Unfall in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein 15-Jähriger schwer verletzt worden. Der jugendliche Motorradfahrer übersah nach Polizeiangaben an einer Kreuzung einen Klein-Schulbus und kollidierte mit diesem. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Kleinbus wurde niemand verletzt.