Ein Motorradfahrer ist am Wochenende in Fichtenberg (Kreis Schwäbisch Hall) wegen eines medizinischen Notfalls ums Leben gekommen. Laut Polizei bremste der 61-Jährige sein Motorrad während der Fahrt ab und sackte in sich zusammen. Eine Polizeistreife, die das Geschehen beobachtete, versuchte vergebens den Mann zu reanimieren. Die genaue Todesursache ist noch unklar.