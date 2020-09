per Mail teilen

Bei Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) ist am Freitagabend ein Motorradfahrer schwer verunglückt. Er prallte zwischen Vorhof und Unterheinriet mit seiner Maschine in den Gegenverkehr.

Der 46 Jahre alte Motorradfahrer fuhr gegen 17:30 Uhr auf der Landesstraße von Vorhof in Richtung Unterheinriet. In einer S-Kurve geriet er, aus bisher unbekannter Ursache, auf die Gegenfahrbahn und streifte ein entgegenkommendes Auto an der linken Heckseite.

Frontal auf Kleinwagen geprallt

Der Motorradfahrer kam dadurch ins Straucheln und prallte frontal auf einen, hinter dem Auto fahrenden Kleinwagen. Bei dem Zusammenprall wurde der Motorradfahrer schwer, die Fahrerin des Wagens leicht verletzt. Der Sachschaden des Unfalls liegt bei 15.000 Euro.