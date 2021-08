per Mail teilen

Auf der Landesstraße zwischen Braunsbach und Wolpertshausen-Cröffelbach (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 16-Jährige hatte am Samstagabend gegen 19 Uhr sein E-Motorradfahrer auf der Cröffelbacher Steige in einer scharfen Linkskurve zu stark beschleunigt und stürzte. Das Motorrad rutsche unter ein entgegenkommendes Auto einer 46-Jährigen. Der 16-Jährige verletzte sich schwer. Der Sachschaden liegt bei 14.000 Euro. Bereits am Samstagnachmittag kam es zwischen Bühlertann und Schwäbisch Hall zu einem Unfall. Ein 61-jähriger Motorrad-Fahrer kam auf Höhe Vellberg aufgrund eines Fahrfehlers nach links von der Straße ab und stürzte. Er wurde leicht verletzt, der Schaden liegt bei 5.000 Euro.