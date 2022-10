Staatsanwaltschaft wirft 25-Jährigem Mord in Künzelsau vor

per Mail teilen

Im Fall der getöteten 66-Jährigen aus Künzelsau hat die Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall Anklage wegen Mordes erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall wirft dem 25-jährigen Verdächtigen Mord und Raub mit Todesfolge vor. Er soll im Mai in Künzelsau (Hohenlohekreis) eine 66-jährige Frau umgebracht haben. Der Angeklagte war der Nachbar des Opfers. Er befindet sich bereits seit Mai in Untersuchungshaft. Wenige Tage nach seiner Festnahme hatte er die Tat gestanden.

Mordmotiv Habgier

Laut Staatanwaltschaft soll der mutmaßliche Täter die Frau aus Habgier umgebracht haben. Die Leiche war im Frühjahr in einem Mehrfamilienhaus in Künzelsau-Belsenberg gefunden worden. Laut Obduktion kam die 66-Jährige gewaltsam zu Tode. Die Hauptverhandlung wird am Schwurgericht Heilbronn stattfinden, der Termin ist noch offen.