31. Januar 2023: Die Polizei hat in Schwäbisch Hall einen 31 Jahre alten Mann serbischer Herkunft festgenommen. Ihm werden Mord und Totschlag vorgeworfen.

25. Januar 2023: Der Mann wird verdächtigt, an diesem Tag eine 89-Jährige in Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall) getötet zu haben. Sie wurde tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Soko "Höhe" hat die Ermittlungen übernommen.

17. Januar 2023: Der Tatverdächtige könnte auch für einen missglückten Raubüberfall auf einen 89-jährigen Mann in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) verantwortlich sein. Der Mann wurde an der Haustür niedergeschlagen und mit einer Waffe bedroht, der Täter forderte Geld. Als der ältere Mann um Hilfe rief, flüchtete der Täter. Nach dem Überfall wurde das Phantombild angefertigt, das unter anderem zur Festnahme des Mannes führte.

23. Dezember 2022: Im Schönbergweg in Schwäbisch Hall wurde eine 77-jährige Seniorin tot aufgefunden. Auch ihr Tod soll auf das Konto des Festgenommenen gehen. Die Soko "Höhe" wurde gegründet.

Mittlerweile schließt die Staatsanwaltschaft aus, dass der Angeklagte auch für diese Taten verantwortlich sein soll:

14. Dezember 2022: Eine 86-jährige Frau wird am Hagenbacher Ring in Schwäbisch Hall tot aufgefunden, ganz in der Nähe der anderen Tatorte. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Unfall aus.

Oktober 2020: Eine 94-jährige Brauerei-Erbin wird brutal umgebracht; nur wenige Hundert Meter von der Wohnung entfernt, in der im Dezember 2022 die Seniorin tot aufgefunden wurde.