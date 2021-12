Stadt verbietet sogenannte "Montagsspaziergänge"

Die Stadt Schwäbisch Hall untersagt unangemeldete Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen. Die Verfügung tritt Heiligabend in Kraft. Damit sind sogenannte Montagsspaziergänge oder organisierte "Spaziergänge" verboten. Hintergrund der Verfügung sind mehrere unangemeldete Versammlungen in der Innenstadt in den vergangenen Tagen, bei denen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstriert wurde. Bei den Protesten wurden Ge- und Verbote der Corona-Verordnung, beispielsweise Abstandsregeln oder Maskenpflicht, missachtet. Wer trotz des Verbotes an einer solchen Versammlung teilnimmt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Die Leitung, Werbung oder die Aufforderung zur Teilnahme an einer solchen Versammlung kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe geahndet werden.