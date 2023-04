Montagsdemos in Brackenheim vorerst ausgesetzt

per Mail teilen

Die Demonstrationen der "Freigänger"-Bewegung in Brackenheim sind vorerst ausgesetzt. Sie waren seit der Corona-Pandemie die letzten angemeldeten Montagsdemos im Kreis Heilbronn.

Laut der Stadtverwaltung in Brackenheim (Kreis Heilbronn) fanden in den vergangenen zwei Wochen keine der sogenannten "Freiheitsspaziergänge" mehr statt. Es waren die letzten angemeldeten Montagsdemos im Kreis. Es gebe momentan einen offenen Austausch zwischen der Bewegung und der Kommune, bestätigte ein Sprecher dem SWR.

Offener Austausch statt Demos

Man sei auf den Vorschlag der "Freigänger"-Organisatoren für einen offenen Austausch eingegangen, wenn dafür die Montagsdemos eingestellt werden. Seit dem ersten Runden Tisch mit dem Demonstranten sei man nun in Gesprächen, so die Stadt. Nach deren Angabe soll es in den Diskussionsrunden darum gehen, welche Corona-Maßnahmen rückblickend betrachtet sinnvoll, welche vielleicht auch weniger sinnvoll gewesen seien.

Seit der Debatte um die Corona-Impfpflicht vor rund zwei Jahren gab es jeden Montag Züge durch die Brackenheimer Innenstadt. Es nahmen bis zu 3.000 Menschen teil, in diesem Jahr waren es durchschnittlich nur noch 200.