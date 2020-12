Ein 66 Jahre alter Mofafahrer hatte am Donnerstag Glück, dass er am frühen Morgen von Passanten auf einem Feldweg bei Beilstein (Kreis Heilbronn) gefunden wurde. Der Mann war nach Polizeiangaben vermutlich betrunken gestürzt und hatte sich dabei so schwer verletzt, dass er nicht mehr alleine Hilfe holen konnte. Er kam in eine Klinik.