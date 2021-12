Fast 19.000 Euro bei Möhren-Spendenaktion gesammelt

Fast 19.000 Euro an Spenden kamen bei der Aktion eines Heilbronner Landwirts zusammen. Er hatte überschüssige Möhren gegen Geldspenden zum Abholen angeboten. Das Geld geht an die Stiftung "Große Hilfe für kleine Helden", die Kinder und deren Eltern während eines Klinikaufenthaltes in den SLK-Kliniken Heilbronn unterstützt. Landwirt Werner Hoffmann aus Heilbronn-Frankenbach hatte in diesem Jahr rund 100 Tonnen Möhren pro Hektar geerntet und wollte den Überschuss nicht unterpflügen. Daher bat er sie gegen freiwillige Spenden zum selbst Abholen an. Zur Spendenübergabe am Sonntag kam auch Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD).