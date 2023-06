Ein junger Mann hat in der Nacht auf Sonntag in Neckarsulm die Kontrolle über sein 600 PS starkes Auto verloren und ist von der Straße abgekommen. Die Polizei vermutet ein Rennen.

In der Nacht auf Sonntag hat ein 20-Jähriger in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) so stark beschleunigt, dass er die Kontrolle über sein PS-starkes Auto verloren hat. Dabei drehte sich das Auto um 180 Grad, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Bordstein. Weder der Mann noch sein Beifahrer wurden nach Polizeiangaben verletzt. An dem Auto entstand ein Schaden von 20.000 Euro.

Führerschein und Auto sichergestellt

Die Polizei vermutet, ein illegales Autorennen war der Auslöser. Zur weiteren Klärung musste der junge Mann neben seinem Führerschein auch sein Auto abgeben. Auf der Fahrbahn seien auf einer Länge von 50 Metern Gummiabriebspuren entstanden, heißt es. Das Polizeirevier Neckarsulm bittet um Hinweise. Vor allem im Kreis Heilbronn kommt es immer wieder zu gravierenden Unfällen bei illegalen Autorennen.