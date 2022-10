Um einen möglichen Angriff von Hackern zu verhindern, hat die Hochschule Heilbronn die Verbindung zum Internet unterbrochen. Dieser Zustand werde wohl noch länger anhalten.

Die Hochschule Heilbronn hat "aus Gründen der IT-Sicherheit" ihre Internetverbindung bis auf Weiteres gekappt. Damit wolle sie einen möglicherweise stattfindenden Cyberangriff unterbinden. Das teilte die Hochschule am Samstagabend mit.

Es komme daher momentan zu Einschränkungen in der Erreichbarkeit und bei den virtuellen Services der Hochschule für die Studierenden und Beschäftigten. Dieser Zustand halte sehr wahrscheinlich auch noch nach dem Wochenende an. Der Studienbetrieb vor Ort könne aber stattfinden.

Hochschule will Ersatzsysteme aufsetzen

Bereits am Freitag seien Auffälligkeiten am System festgestellt worden, so eine Sprecherin der Hochschule. Momentan analysierten interne und externe Expertinnen und Experten die Vorgänge und planten alle weiteren Schritte. Sie arbeiteten zudem "am Aufsetzen von vorübergehenden Ersatzsystemen". Sobald weitere Erkenntnisse vorliegen, werde die Hochschule über ihre Social-Media-Kanäle auf Instagram, Facebook und LinkedIn informieren.

Erst vor wenigen Wochen hatte es in der Stadt einen Cyberangriff auf die Tageszeitung "Heilbronner Stimme" gegeben.