Nach einem Unfall auf dem Glühweinmarkt vor einer Woche in Möckmühl laufen die Ermittlungen weiter. Damals waren vier Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei dem SWR sagte, konnten noch immer nicht alle Beteiligten nach dem Unfall auf dem Glühweinmarkt in Möckmühl (Kreis Heilbronn) befragt werden. Eine verletzte Person liegt weiterhin im Krankenhaus, heißt es. Die Behörden ermitteln weiter. Vor rund einer Woche war ein 68 Jahre alter Standbetreiber mit seinem Fahrzeug in vier vorbeilaufende Menschen gefahren, so die Polizei. Grund war wahrscheinlich eine verrutschte Fußmatte.

Fußmatte zog sich wahrscheinlich übers Gaspedal

Es war der letzte Tag des Glühweinmarktes auf dem Veranstaltungsgelände "WinterGlühen" in Möckmühl. Der Standbetreiber wollte wohl sein Hab und Gut mit dem Auto abtransportieren, als sich vermutlich die Fußmatte seines Wagens über das Gaspedal zog - "ein Bedienfehler", so eine Polizeisprecherin.

Der Standbetreiber fuhr demnach mit seinem Auto zu schnell nach vorne und verletzte vier vorbeilaufende Menschen, zwei schwer, zwei leicht, wie die Sprecherin jetzt dem SWR sagte.

Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

Derzeit wird noch ermittelt. Sobald alle Fakten zusammengetragen und Zeugen und Beteiligte befragt sind, wird der Fall an die Staatsanwaltschaft weitergereicht. Diese entscheidet dann, was passiert. Der mutmaßliche Verursacher sieht sich indes mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung konfrontiert. "Ein normaler Vorfall bei einem Unfall mit Verletzten", so die Polizeisprecherin.