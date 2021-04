Am Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) sind am Wochenende ein neues Logistikzentrum und eine neue Apotheke in modularer Bauweise aufgebaut worden. Rund zehn Millionen Euro werden investiert, so die Klinik. Das neue Logistikzentrum soll künftig mehrere Krankenhäuser und Reha-Kliniken in der Region mit Medizinprodukten und Medikamenten versorgen. Sieben Container-Module wurden dafür angeliefert und am Samstag vor Ort zusammengesetzt. Darunter sind Labor- und Lagerräume sowie Büros und eine Technikzentrale. Die Container-Module wurden weitgehend fertig montiert angeliefert und hatten bereits benötigte Versorgungsleitungen oder Heizungen installiert. Im Sommer soll die neue Apotheke in Betrieb gehen.