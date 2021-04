Die Modernisierung des Grafschaftsmuseums in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) wird in diesem Jahr nicht wie geplant fortgesetzt. Wie die Kommune mitteilte, fehlt dazu das Geld. Von einer Pause ist in der Mitteilung die Rede, das Ziel aber bleibe: das Museum zeitgemäß und attraktiv zu präsentieren. Bereits 2019 wurden die Sandsteinwände im Keller und im Erdgeschoss zum großen Teil freigelegt. Durch eine Rampe sind verschiedene Ausstellungsbereiche barrierefrei, Kassenbereich und Museumsshop sind neu gestaltet. Dieses Jahr sollte eigentlich der erste Stock an der Reihe sein. Nach den neuen Plänen wird die Modernisierung des Wertheimer Grafschaftsmuseums 2024 beendet.