In Heilbronn haben Bürgerinnen und Bürger der Stadtteile Biberach und Klingenberg die Möglichkeit, im Netz Angaben zu ihren Wünschen zu Mobilität zu machen. Sie können unter heilbronn.macht-zukunft.de in einer Karte Orte markieren, an denen Veränderungsbedarf bestehen könnte. Die Seite ist bis 18. Januar online.