Modellversuch für Sonnenstrom auf Obstanbauflächen

Das Staatliche Obstversuchsgut Heuchlingen in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) nimmt an einem Modellversuch der Landesregierung zur sogenannten Agri-PV teil. Dabei geht es um die Installation und den Betrieb von Fotovoltaik auf bewirtschafteten Ackerflächen. Im Obstversuchsgut Heuchlingen sind es rund 2.000 Quadratmeter bewirtschafteter Ackerflächen mit Beerenobst-Pflanzungen. Die staatlich finanzierten Demonstrationsanlagen mit einem Schwerpunkt auf Kernobst- und Beerenanbau werden neben Heuchlingen noch an vier anderen Standorten im Land erprobt, zwei davon auch in privaten Betrieben wie in Kressbronn am Bodensee (Bodenseekreis). Das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium fördert die Modellanlagen mit 2,5 Millionen Euro.