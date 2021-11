Modellstadt beim Landesprogramm "Ortsmitten"

Nachdem die Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) Modellstadt beim Programm "Ortsmitten Baden-Württemberg" ist, plant die Verwaltung in der Innenstadt eine Fußgängerzone. Das Konzept dazu soll bis Ende des Jahres vom Gemeinderat verabschiedet werden. Pressesprecher Christian Herse sagte dem SWR: "Dieses Konzept wird auch begleitet vom Land Baden-Württemberg und ein wesentlicher Teil dessen ist eine Bürgerpartizipation. Diese soll im Sommer stattfinden, das heißt, wir wollen die Bürgerinnen und Bürger auch wirklich mit in diese Diskussion reinnehmen, wollen ganz transparent darlegen, was die Hintergründe sind, wieso es überhaupt eine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt geben soll und was die Möglichkeiten sind, um dann gemeinsam einen Weg und eine Lösung zu finden. Ob das eine der drei Varianten ist, die wir im Gemeinderat angesprochen haben, oder eine Variante vier oder fünf noch auf den Tisch kommt, das vermag ich zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht zu sagen."