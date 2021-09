Mobilitätswoche im Kreis Schwäbisch Hall startet

Im Kreis Schwäbisch Hall starten heute erstmals Aktionen zur Europäischen Mobilitätswoche. Die Stadt Crailsheim ist auch zum ersten Mal dabei. Dort, wie auch in Gaildorf und der Stadt Schwäbisch Hall, werden Fahrrad-Pendler in den Mittelpunkt gestellt. Es gibt frühmorgens ein Pendlerfrühstück und ab Montag eine Pendler-Brezel für alle, die mit Helm unterwegs sind. Am Samstag findet in Hall der Nachhaltigkeitstag statt. Den Abschluss bildet in Crailsheim am Mittwoch, 22. September ein autofreier Tag in der Langen Straße. Dort wird dann auch über das "Verkehrskonzept Innenstadt" informiert. Die Europäische Mobilitätswoche der EU-Kommission gibt es seit 2002. Bürger sollen dabei vor Ort über alle Möglichkeiten nachhaltiger Mobilität informiert werden.