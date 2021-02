Das Landes-Verkehrsministerium hat 20 Projekte nominiert, die mit guten Ideen eine Vorreiterrolle bei der Mobilitätswende übernehmen. Darunter sind auch zwei aus der Region. Zu den Nominierten gehören der Heilbronner Baubürgermeister Wilfried Hayek mit neuen Fahrradzonen und Radschnellwegen sowie die Ingenieurin Martina Klärle aus Weikersheim-Schäftersheim mit der Smarten KARRE. Die Auszeichnung "Wir machen Mobilitätswende" würdigt Menschen in Unternehmen, Kommunen und Organisationen, die Ideen für eine nachhaltige Mobilität professionell umsetzen und so gute Verkehrslösungen in die Fläche bringen. Die Preisverleihung ist Anfang Dezember als Online-Veranstaltung in Ludwigsburg geplant.