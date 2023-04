Gruppen aus Hohenlohe treffen sich zur Sternfahrt

per Mail teilen

Rund 200 Teilnehmer sind mit dem Fahrrad aus Künzelsau, Öhringen und Schwäbisch Hall nach Hohebuch gefahren. Erstmals haben verschiedene Gruppen aus dem Hohenlohekreis mitgemacht.

Am Sonntag haben sich rund 200 Teilnehmer aus Öhringen, Künzelsau (beide Hohenlohekreis) und Schwäbisch Hall mit dem Fahrrad zur Fahrradsternfahrt getroffen. Ziel der Fahrt war die Heimvolkshochschule Hohebuch (Hohenlohekreis) am bundesweiten Aktionstag "Mobilitätswende jetzt". Vier Gruppen aus dem Hohenlohekreis nahmen erstmals an der Aktion teil.

Teilnehmer des Mobilitätstages im Hohenlohekreis haben einen Karton mit ihren Klimazielen beklebt. Priscilla Reinauer

Man wolle gemeinsam auf die Potenziale und Herausforderungen der Mobilität in Hohenlohe aufmerksam machen, so Mitorganisatorin und for Future-Aktivistin Priscilla Reinauer.

Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bei der Fahrradsternfahrt aus den drei Städten nach Hohebuch mitgemacht, so Reinauer weiter. Besonders angenehm war auch für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass das Wetter auf der Fahrt in Richtung Heimvolkshochschule Hohebuch so toll mitgemacht hat. Dort gab es dann eine Kundgebung und verschiedene Info-Stände.