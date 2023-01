Mobile Wache am Heilbronner Rathaus

Am Heilbronner Rathaus ist jetzt das städtische Ordnungsamt mit einer mobilen Wache präsent. Von einem umfunktionierten Container aus kann der Ordnungsdienst auf Streife gehen.

Knallrot, durchaus auffällig und kaum zu übersehen - so präsentiert sich die mobile Wache des städtischen Ordnungsamts am Heilbronner Rathaus in der Straße am Kieselmarkt. Von dem umfunktionierten Container aus kann der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) künftig in der Innenstadt und speziell in der Fußgängerzone auf Streife gehen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Auf dem Weihnachtsmarkt habe man damit bereits gute Erfahrungen gemacht.

Wache nur abends besetzt

Ebenso können die Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter anfallende Bürotätigkeiten in der Wache erledigen, heißt es weiter. Die Wache am Rathaus ist vorerst von Montag bis Samstag von 18 bis 22 Uhr besetzt.

"In dieser Zeit sind Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, das Gespräch mit den Ordnungskräften zu suchen."

Die mobile Wache dient laut Stadt allerdings nur als Vorgriff auf den anstehenden Umzug des KOD in das Erdgeschoss der Lohtorstraße 22. Sie soll bereits jetzt dazu beitragen, Ordnungsstörungen in der Innenstadt noch konsequenter zu unterbinden und das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.