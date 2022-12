Strom- und Gaspreisbremse entlastet Mittelständler

per Mail teilen

Kleine und mittlere Firmen profitieren ab März von den Preisbremsen für Strom und Gas. Am Freitag hat auch der Bundesrat den Gesetzen zugestimmt. Die Erleichterung ist groß.

Der Bundestag hat am Donnerstag die Energiepreisbremse beschlossen. Am Freitag billigte auch der Bundesrat den Entwurf. Neben Privathaushalten profitieren auch Unternehmen vom Preisdeckel. Besonders kleine und mittelgroße Unternehmen sind durch die hohen Energiepreise in Schieflage geraten.

Gaspreis auf zwölf Cent pro Kilowattstunde begrenzt

Das beschlossene Gesetz für den Gaspreisdeckel sieht vor, dass der Gaspreis für Privatkunden und kleinere Unternehmen für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs auf zwölf Cent pro Kilowattstunde begrenzt wird, der für Fernwärme auf 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Der Strompreis soll ebenfalls für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs auf 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden.

Präsident der Handwerkskammer begrüßt Preisbremse

Es sei eine "sehr gute Meldung" für die kleinen und mittelständischen Handwerksbetriebe, sagt der Präsident der Handwerkskammer Heilbronn-Franken Ulrich Bopp. Es müsse aber auch zeitnah zu Auszahlungen kommen. Die Bürokratie dürfe nicht im Weg stehen. Vielen Unternehmen laufe die Zeit davon.

"Im März 2023 könnte es für sehr viele Betriebe bereits zu spät sein."

Bäckerinnung: Entlastung sorgt für Sicherheit

Kritik über die langsamen Maßnahmen kommt auch vom Obermeister der Heilbronner Bäckerinnung, Bernhard Kuhn. Der Regierungsapparat sei sehr Träge. Dennoch sei er froh über die Hilfen. Sie sorge endlich für die nötige finanzielle Sicherheit, so Kuhn: "Es ist aller Ehren wert, dass überhaupt was gemacht wird, dass wir überhaupt davon profitieren." Besonders die energieintensiven Branchen wie Bäcker oder Gastronomie haben in den vergangenen Monaten unter der hohen Preislast gelitten.

Biogasanlagen kaum von Gewinnabschöpfung betroffen

Auch Betreiber von Biogasanlagen atmen auf. Das aufgelegte Programm soll durch Kredite und Übergewinne finanziert werden. Die sollen jetzt jedoch nur in geringerem Umfang von kleineren Biogasanlagen-Betreibern erhoben werden.

Die Entlastungen greifen ab März 2023, sollen rückwirkend aber auch für Januar und Februar gelten. Um Anreize zum Einsparen beizubehalten, gelten sie aber jeweils nur für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs.