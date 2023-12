Für den guten Zweck: Jugendliche jobben in Niedernhall

Zum Tag des Ehrenamts jobben vier Jugendliche im Rahmen der Aktion "Mitmachen Ehrensache" in Niedernhall beim Kunststoffhersteller PVS Kunststofftechnik für den guten Zweck.

In vier unterschiedlichen Bereichen bekommen die Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 13 und 16 Jahren beim Kunststoffhersteller PVS Kunststofftechnik in Niedernhall (Hohenlohekreis) nicht nur einen Einblick in das Unternehmen, sondern beteiligen sich damit auch aktiv an dem bundesweiten Sozialprojekt "Mitmachen Ehrensache".

Für einen Tag verzichten die Jugendlichen auf ihren Schulunterricht und gehen dafür arbeiten. Das erwirtschaftet Geld fließt am Ende des Tages in regionale und internationale soziale Projekte.

Die Schülerinnen und Schüler freuen sich, helfen zu können

Ich finde es schön, in unserem Alter auch etwas tun zu können.

Hannah Deffner, Lara Etzel, Ricarda Rasmussen und Max Rasmussen sind für diesen Tag die helfenden Hände im Niedernhaller Unternehmen. Zugeteilt wurden sie den unterschiedlichsten Bereichen. Sowohl mit körperlicher als auch mit geistiger Arbeit werden die Jugendlichen in der Logistik, im Werkzeugbau, im Marketing und in der Fertigung gefordert.

Hannah Deffner arbeitet durch die Aktion "Mitmachen Ehrensache" bei PVS an der Maschine für den guten Zweck. SWR Simon Bendel

Allgemein engagieren sich die vier jungen Erwachsenen gerne ehrenamtlich. Besonders Hannah Deffner findet es schön, in ihrem Alter schon etwas bewirken und spenden zu können.

Auch für das Unternehmen eine gute Möglichkeit

In der aktuellen Zeit des Mitarbeitermangels ist Jürgen Frank, Geschäftsführer von PVS, nicht nur über den sozialen Aspekt des Projekts erfreut, sondern auch über die dadurch entstehende Möglichkeit, neue Auszubildende für das Unternehmen gewinnen zu können. Mit weiteren Projekten ist der Kunststoffhersteller sozial engagiert. Beispielsweise wird jedes Jahr ein soziales Projekt mit Spendengeldern unterstützt - in diesem Jahr die Tafel in Künzelsau (Hohenlohekreis), berichtet der Geschäftsführer. Und auch bei "Mitmachen Ehrensache" möchte das Unternehmen zu den empfohlen fünf Euro Stundenlohn, den die Schülerinnen und Schüler erhalten und dann spenden, noch etwas mehr dazu geben.

Seit über 20 Jahren heißt es "Mitmachen Ehrensache"

Seit über 20 Jahren wird die Aktion "Mitmachen Ehrensache" in ganz Baden-Württemberg angeboten. Im vergangenen Jahr konnten allein im Hohenlohekreis um die 7.800 Euro erwirtschaftet werden. Für dieses Jahr erwarten sie wieder einen ähnlich hohen Betrag wie noch vor der Pandemie.