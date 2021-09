per Mail teilen

Bei einem Unfall bei Möckmühl (Kreis Heilbronn) ist am Donnerstag eine Frau verletzt worden. Ein mit fünf Personen besetzter Pkw war in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, hatte eine Warnbake touchiert und war schließlich gegen einen Baum geprallt, so die Polizei. Dabei wurde eine 64-jährige Mitfahrerin verletzt.