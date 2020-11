Rund 250 Mitarbeiter des schwedischen Caravan-Zulieferers Dometic sind am Donnerstag in Krautheim (Hohenlohekreis) bei einer Protestaktion durch die Stadt gezogen. Anlass seien Gerüchte, dass Teile der Krautheimer Produktion in die Slowakei verlagert werden sollen, sagt Arno Siebert von der IG Metall Schwäbisch Hall: "Die Beschäftigten wollen eine Standortsicherung bis 2030 haben und das gibt uns die Geschäftsleitung momentan nicht. Wir sind zwar in Verhandlungen aber wir sind noch sehr weit voneinander entfernt." Die Gewerkschaft habe zu der Aktion aufgerufen, um der Geschäftsleitung ein Zeichen zu geben, dass die Belegschaft bereit sei, für diese Forderung zu kämpfen. Am Mittwoch sollen laut IG Metall die Verhandlungen fortgesetzt werden.