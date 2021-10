Mit über fünf Promille auf fremden Grundstück festgefahren

Eine Frau in Weinsberg (Kreis Heilbronn) hat sich am Mittwochabend mit über fünf Promille Alkohol im Blut mit ihrem Auto verfahren und es schließlich stehen lassen. Laut Polizei war sie wohl aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung versehentlich in eine Einfahrt abgebogen, die in einen Hinterhof führte. Dort versuchte die Frau ihren Wagen zu wenden, um wieder auf die Straße zu gelangen. Dabei beschädigte sie eine Dachrinne sowie einen Blumenkübel und fuhr sich dann mit ihrem Wagen zwischen der dortigen Bordsteinkante und einer Garageneinfahrt fest. Schließlich ließ sie ihr Auto einfach stehen, heißt es. Die Identität der Frau wurde schnell ermittelt. Sie muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.