Die Polizei hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) einen Autofahrer erwischt, der mit 3,3 Promille Alkohol im Blut am Steuer unterwegs war. Das Auto des Mannes wurde von den Beamten angehalten, weil der Fahrer kein Licht angeschaltet hatte.