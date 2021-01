per Mail teilen

Die Polizei sucht einen Mercedesfahrer, der in der Nacht von Sonntag auf Montag gemeinsam mit einem anderen Auto mit Tempo 120 durch die Heilbronner Innenstadt gerast ist. Einer Streife seien die beiden in der Edisonstraße aufgefallen, heißt es in einer Mitteilung. Den anderen Fahrer habe die Polizei gestellt. Er werde wegen seiner Fahrweise und wegen Verstoßes gegen die Ausgangssperre angezeigt.