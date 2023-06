30-Jähriger gibt in Pfaffenhofen zwei Warnschüsse ab

In Pfaffenhofen soll ein Mann eine Gruppe junger Leute mit einem Revolver bedroht haben. Er wurde vorübergehend festgenommen. Die Polizei ermittelt.

Ein 30-jähriger Mann ist bereits am Freitagabend in Pfaffenhofen (Kreis Heilbronn) vorübergehend festgenommen worden, weil er Passanten mit einem Revolver bedroht und in die Luft geschossen haben soll. Das teilte die Polizei am Dienstagmittag mit.

Warnschüsse abgegeben

Dem Mann wird vorgeworfen, vergangenen Freitag eine Gruppe junger Leute in Pfaffenhofen mit einem Revolver bedroht zu haben und auch zwei Schüsse in die Luft abgegeben zu haben. Dem vorausgegangen war dem Polizeibericht zufolge ein Streit, da die Gruppe nach Ansicht des 30-Jährigen wohl zu laut gewesen sei.

Die Polizei durchsuchte auch die Wohnung des Mannes. Dort habe man mehrere sogenannte Langwaffen, also Flinten oder Büchsen, gefunden, die der Mann wohl aber rechtmäßig besaß, heißt es. Dennoch wurden diese Waffen sowie der Revolver beschlagnahmt. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen, ist inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.