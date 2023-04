per Mail teilen

Ein 38-jähriger Mann muss mit mehreren Anzeigen nach einer Polizeikontrolle am Dienstag rechnen. Er wurde wegen eines fehlenden Versicherungskennzeichens kontrolliert.

Am Dienstagabend war ein 38-jähriger Mann mit 2,9 Promille Alkohol im Blut auf seinem privaten E-Scooter in der Heilbronner Südstraße unterwegs. Eine Polizeistreife hatte ihn angehalten, weil er kein Versicherungskennzeichen am Roller hatte.

Da der Mann stark nach Alkohol roch, wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Er muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen. Für E-Scooter gilt wie beim Auto eine Grenze von 0,5 Promille.