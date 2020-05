In Nordheim (Kreis Heilbronn) ist am Freitagabend ein Auto ausgebrannt. Zeugen hatten nach eigenen Angaben zuvor beobachtet, wie mehrere Personen mit dem Wagen gedriftet waren.

Als die Feuerwehr auf dem Parkplatz des Freibads ankam, war niemand mehr im Auto. Sie konnte verhindern, dass sich das Feuer ausbreitete. Am Ende blieben ein ausgebranntes Autowrack und 1.500 Euro Schaden. Auf Bildern sind kreisförmige Reifenspuren von Drifts zu erkennen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und bittet um weitere Zeugenhinweise.

Weitere Brände in Beilstein und Weinsberg

Auch nach einem Brand in Beilstein (Kreis Heilbronn) ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Dort brannte in der Nacht auf Samstag eine Gartenhütte ab. Die Ursache ist ebenfalls noch unklar. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.



Außerdem brach am frühen Samstagmorgen in einem Keller eines Wohnhauses in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ein Feuer aus. Ursache war laut Polizei ein noch nicht abgekühlter Bunsenbrenner. Verletzte gab es keine.