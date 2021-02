Der Fall erschütterte im vergangenen Jahr die Stadt: Ein ehemaliger Lehrer einer Waldorfschule soll zwei Mädchen sexuell missbraucht haben. Er steht seit Dienstag vor dem Heilbronner Landgericht.

Der im Jahr 1957 geborene Mann soll 2014 ein damals etwa achtjähriges Mädchen missbraucht haben. Laut Anklage habe er es in seinem Haus in Schwäbisch Hall, während es schlief, ausgezogen und sexuell berührt.

Vorwurf: Sexueller Missbrauch und Besitz von Kinderpornographie

Zwei Jahre später, im Jahr 2016, soll er außerdem im Landschulheim in Waldenburg (Hohenlohekreis) eine damals Zehnjährige missbraucht haben. Auch sie habe zunächst geschlafen. Beide mutmaßlichen Opfer sind im Prozess Nebenklägerinnen. Zudem wird dem Angeklagten der Besitz von Kinderpornographie vorgeworfen.

Der ehemalige Lehrer einer Waldorfschule soll zwei Mädchen sexuell missbraucht haben SWR

Die mutmaßlichen Taten wurden im Sommer vergangenen Jahres bekannt, nachdem sich eines der Mädchen einem Sozialarbeiter anvertraut hatte. Angeklagt ist der Pädagoge wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Er sitzt nach einer Hausdurchsuchung seit August wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.

Waldorfschule in Schwäbisch Hall: Ein ehemaliger Lehrer soll Kinder missbraucht haben SWR

Fassungslosigkeit und Betroffenheit in Schwäbisch Hall

Der mutmaßliche Missbrauch schlug in Schwäbisch Hall hohe Wellen: Der Angeklagte war ein beliebter Lehrer einer Waldorfschule in Schwäbisch Hall. Die Menschen in der Stadt konnten es kaum fassen, was der damalige Pädagoge den zwei Schülerinnen angetan haben soll.

Eltern zeigten sich geschockt: "Man ist fassungslos", so eine Mutter. Fabian Stoermer, Schulleiter der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall, sagte im Januar im SWR: "Es gibt auch Freude und Zuversicht bei den Schülerinnen und Schülern. Und gleichzeitig sind wir schon alle beschwert und sehr betroffen."

Fachberatungsstelle und mehr Schutz für Schülerinnen und Schüler

In der Folge des mutmaßlichen Missbrauchs richtete der Landkreis Schwäbisch Hall eine Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt ein. Auch die Schule wollte sich dem Thema offen stellen: Externe Hilfe wurde in die Bildungseinrichtung geholt. Gleichzeitig wurde ein Prozess angestoßen, um Strukturen zu entwickeln, die künftig Schülerinnen und Schülern mehr Schutz bieten sollen.