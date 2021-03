per Mail teilen

Der Missbrauchsprozess gegen einen ehemaligen Waldorfschullehrer aus Schwäbisch Hall soll am Dienstag vor dem Landgericht Heilbronn fortgesetzt werden. Unter anderem wird am Dienstag die Stellungnahme des Gutachters erwartet, danach soll plädiert werden. Neben dem sexuellen Missbrauch zweier Schülerinnen wird dem 63 Jahre alten Angeklagten auch vorgeworfen, Pornobilder und Videos von Kindern besessen und selbst hergestellt zu haben. Zahlreiche Dateien wurden daher am dritten Prozesstag begutachtet. Zudem wurde im Verfahren deutlich, dass der ehemalige Lehrer eine Beziehung zu einem minderjährigen Mädchen gehabt und weit mehr Kinder sexuell belästigt oder missbraucht haben soll als bislang bekannt. Mit einem Urteil wird Ende März gerechnet.